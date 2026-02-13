İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "ARB" kanalının yayımı 24 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    • 13 fevral, 2026
    • 20:29
    ARB kanalının yayımı 24 saatlıq dayandırılacaq

    Audiovizual Şuranın onlayn formatda keçirilən iclasında "ARB" telekanalının efirində "Reklam haqqında" Qanunun pozulması faktı müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Şuradan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2026-cı il fevralın 8-də kanalın efirində saat 13:38-də yayımlanan reklam materialında endirimin və ödəniş şərtlərinin reklamda aydın və düzgün şəkildə göstərilməməsi aşkarlanıb.

    Fakt ilə bağlı zəruri araşdırmalar aparılıb və "Reklam haqqında" Qanunun 7-ci maddəsinin tələblərinin pozulması təsbit olunub. Belə ki, həmin reklamda təqdim olunan məlumatlar "Reklam haqqında" Qanunun 7.1.4-cü maddəsinə əsasən əmtəənin qiyməti, qiymət güzəştləri, əldəetmə və ödəniş şərtləri barədə məlumatları təhrif edilib, həqiqətə uyğun olmayan şəkildə əks etdirdiyinə görə qeyri-dəqiq reklam hesab olunur və həmin Qanunun 7.2-ci maddəsinə görə qeyri-dəqiq reklama yol verilmir.

    Qeyd olunub ki, cari ilin əvvəlindən televiziya kanalının efirində belə pozuntuların bir neçə dəfə baş verməsini, kanala müvafiq bildirişlərin göndərilməsini nəzərə alaraq Audiovizual Şuranın üzvləri "ARB" kanalına qarşı sərt sanksiya tədbirinin tətbiq edilməsi və kanalın yayımının 16 fevral tarixində saat 08.00-dan başlayaraq 24 saat müddətinə müvəqqəti dayandırlması barədə qərar qəbul ediblər.

    Audiovizual Şura sanksiya

    Son xəbərlər

    21:02

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" və "Ordu" qələbə qazanıb

    Komanda
    20:52
    Video

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində məlumat sessiyaları keçirilib

    Xarici siyasət
    20:52

    Zelenski Münxendə Rza Pəhləvi ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    20:45

    Maliyyə naziri: Azərbaycan və Serbiya arasında ticarət dövriyyəsi 135 milyon dollara çatıb

    Maliyyə
    20:42
    Foto

    Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar, qızlarda finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    20:29

    "ARB" kanalının yayımı 24 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    20:25

    Azərbaycan Premyer Liqasında XX turun hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    20:22

    Səfir: Serbiya Azərbaycanla münasibətlərin daha da möhkəmlənəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    20:18

    Sahil Babayev: Belqrad–Bakı marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar iqtisadi əlaqələri intensivləşdirəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti