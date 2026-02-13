İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycanlı idmançılar Batumidə "Grand Bellagio Championship" beynəlxalq turnirində çıxış edəcəklər

    Fərdi
    • 13 fevral, 2026
    • 21:15
    Sabah Gürcüstanın Batumi şəhərində "Grand Bellagio Championship" beynəlxalq turniri keçiriləcək.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, turnirdə müxtəlif çəki dərəcələrində 10 döyüşün keçirilməsi planlaşdırılır.

    Yarışda Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan, Portuqaliya, Türkiyə, İsrail, Braziliya, Qazaxıstan və İsveçdən olan idmançılar qüvvələrini sınayacaqlar.

    Döyüş gecəsi öncəsi ənənəyə uyğun olaraq idmançılar arasında "face to face" mərasimi də keçirilib.

    Döyüş gecəsində Azərbaycan və Gürcüstanı beynəlxalq arenalarda təmsil edən, kikboksinq üzrə 7 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu Alim Nəbiyev braziliyalı rəqibi ilə qarşılaşacaq.

    Alim Nəbiyev "Report"un Gürcüstan bürosuna açıqlamasında bildirib ki, Batumidə keçiriləcək beynəlxalq turnir onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır və o, azarkeşlərin etimadını doğrultmağa çalışacaq.

    Bundan başqa, Azərbaycanı Elvin Kamilli və Tural Əsgərov da təmsil edəcək. 27 yaşlı Tural Əsgərov indiyədək keçirdiyi döyüşlərdə 4 qələbə qazanıb və 3 dəfə məğlub olub.

    Turniri izləmək üçün Azərbaycandan bir sıra tanınmış idmançılar, məşqçilər, eləcə də Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirlik və konsulluq nümayəndələri və icma təmsilçiləri Batumiyə səfər edəcəklər.

    döyüş gecəsi Alim Nəbiyev Batumi

