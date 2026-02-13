İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar, qızlarda finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    • 13 fevral, 2026
    • 20:42
    Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar, qızlarda finalçılar müəyyənləşib

    U-19 Azərbaycan çempionatında oğlan boksçuların mübarizəsində 1/4 final mərhələsinin görüşlərinə yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, 60 komandanın iştirakı ilə Boks Mərkəzində təşkil edilən yarışın 5-ci günündə 44 döyüş baş tutub.

    Oğlan boksçular arasında 10 çəki dərəcəsi üzrə keçirilən qarşılaşmalardan sonra yarımfinalçıların adlarına aydınlıq gəlib. Qələbə qazanan boksçular bununla da özləri üçün ən azı bürünc medalı özləri üçün təmin ediblər.

    Qız boksçuların yarışında isə daha 2 çəkidə finalçılar dəqiqləşib. 54 kq-da məğlub olanlar çempionatı 3-cü yerdə bitiriblər.

    Qeyd edək ki, sabah oğlan idmançılar yarımfinal, qızlar final döyüşlərinə çıxacaqlar. Sonuncular, həmçinin 4 çəkidə bürünc medalçıları da müəyyənləşdirəcəklər.

    U-19 Azərbaycan çempionatı

    13 fevral

    Qızlar

    51 kq

    1/2 final

    Jalə Həsənova ("Zərbə" BİK) – Muradova Laləzar (Şabran) – ikinci qalib gəlib

    Ruqiyyə Məmmədli ("AZSport" BK) – Əminə Tağı (DİN İC) – ikinci qalib gəlib

    54 kq

    Zəhra Səlimzadə ("Abşeron" BK) – Zəhra Məmmədova (RİM-1) – 1:4

    Aylin Nəcəfova ("Neftçi" İK) – Aysu Mikayılova (Sumqayıt) – 3:2

    Oğlanlar

    1/4 final

    50 kq

    Nüsrət Rəhimli (Ağcabədi) – Əli Əliyev (Gəncə) – ikinci qalib gəlib

    Nicat Əmirli ("Cənub" İK) – Hüseyn Quliyev (RKİM) – ikinci mərhələ adlayıb

    Məhəmməd Rəsulov (RKİM) – Hüseyn Məhərrəmov ("AZSport" BK) – 0:5

    Zöhrab Dərgahov (MOİK) – Kərəm Qocayev (MOİK) – ikinci ikinci mərhələ adlayıb

    55 kq

    Şamil Nəcəfov (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – İmran Axundov ("Dəmir Yumruq" BİK) – 0:5

    Məhəmmədəli Kərimli (NMH BK) – Əli Mayılzadə (DİN İC) – ikinci qalib gəlib

    Şahin Mustafayev (Gəncə) – Nihat Qasımov (RKİM) – 0:5

    Aydın Qasımov (Mingəçevir) – Zakir Həsənzadə (Gəncə) – 5:0

    60 kq

    Sübhan Babayev (RİM-1) – Ramal Zeynallı (DİN İC) – 5:0

    Əli Baxışov ("Dəmir Yumruq" BİK) – Baqir Əmirxanlı ("Neftçi" İK) – ikinci diskvalifikasiya olunub

    Əflatun İsmiyev (Sumqayıt) – Vaqif Paşayev (UGM-7) – birinci qalib gəlib

    Toğrul Quliyev ("Qızıl əlcək" İK) – Raul Heydərli ("Neftçi" İK) – 3:1

    65 kq

    Şahin Aslanov (UGM-7) – Nihat Ağayev ("Neftçi" İK) – 4:1

    Haqverdi Həsənov ("Neftçi" İK) – Təşkilat Quliyev (Sumqayıt) – 5:0

    Vüsal Xəlilov (RİM-1) – Onur Əlizadə ("Berzloy" İK) – 5:0

    İslam Tağıyev ("Neftçi" İK) – Tamerlan Əlimzanov (MOİK) – 0:5

    70 kq

    Dəniz Zeynalov ("Qızıl əlcək" İK) – Nurlan Süleymanov ("Abşeron" BK) – 5:0

    Seydəmir Quliyev (RİM-1) – Adil Zalov ("Qızıl əlcək" İK) – 0:5

    Rza Rzayev (Gəncə) – Raul Əsədullayev (Lənkəran) – 5:0

    Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – Valeh Eyvazlı ("Qızıl əlcək" İK) – 0:5

    75 kq

    Cavidan Əliyev (Göygöl) – Şahin Hüseynov ("Zərbə" BİK) – 5:0

    Şükür Bayramov (Gəncə) – Pünhan Qurbanlı (Şirvan) – 1:4

    Renat Qiyaslı (DİN İC) – Ülvi Novruzov ("Qızıl əlcək" İK) – 4:1

    Cəfər Bağırov (Sumqayıt) – Sarvan Abdullazadə (RKİM) – ikinci qalib gəlib

    80 kq

    Nicat İmanov ("Qızıl əlcək" İK) – Tofiq Cəfərov (AzTU) – birinci mərhələ adlayıb

    Məsud Əli ("Zərbə" BİK) – İsmayıl Vəliyev (RKİM) – ikinci qalib gəlib

    Fuad Abbasov (Sumqayıt) – Ümid Cəfərzadə ("Qələbə2020" İK) – birinci qalib gəlib

    İmamsalehizaman Salmanov (Gəncə) – Orxan Paşalı (RİM-1) – birinci qalib gəlib

    85 kq

    Raul Mehdiyev (Mingəçevir) – Murad Həsənli (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – birinci qalib gəlib

    Heydər Əzməmmədov (Sumqayıt) – Rəşid Səfərov ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci diskvalifasiya olunub

    Səid Bəkiyev ("Zərbə" BİK) – İbrahim Nağıyev (Gəncə) – 3:0

    Sahəddin Həsənli (RKİM) – Nail Abbasov ("Neftçi" İK) – 0:5

    90 kq

    Musa Babayev (RRB BK) – Qulam Baxşıyev (Astara) – ikinci qalib gəlib

    Cəfər Cəlilov ("Neftçi" İK) – Əli Məmmədzadə (KNOUT) – ikinci qalib gəlib

    Amir Abbasov (Z-1 İK) – Şamil Paşayev (Gəncə) – birinci qalib gəlib

    Zaur Səmədov ("Qızıl əlcək" İK) – Məhəmməd Fətullayev (Lənkəran UGİŞM) – birinci qalib gəlib

    +90 kq

    Məhəmməd Cəfərov (Z-1 İK) – Məhəmməd Qəribəliyev ("Qələbə2020" İK) – birinci qalib gəlib

    Cavid Babayev (KNOUT) – Nurəddin Hacıyev (RKİM) – birinci qalib gəlib

    Mahir Kərimli ("Qızıl Əlcək" İK) – Səfdər Məmmədzadə ("Neftçi" İKÇ) – ikinci mərhələ adlayıb

    Sarvan Səlimli (Mingəçevir) – Rəsul Əliyev ("Qızıl əlcək" İK) – birinci qalib gəlib

    boks Azərbaycan çempionatı Oğlan boksçular Qız boksçular

