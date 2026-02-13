Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar, qızlarda finalçılar müəyyənləşib
- 13 fevral, 2026
- 20:42
U-19 Azərbaycan çempionatında oğlan boksçuların mübarizəsində 1/4 final mərhələsinin görüşlərinə yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, 60 komandanın iştirakı ilə Boks Mərkəzində təşkil edilən yarışın 5-ci günündə 44 döyüş baş tutub.
Oğlan boksçular arasında 10 çəki dərəcəsi üzrə keçirilən qarşılaşmalardan sonra yarımfinalçıların adlarına aydınlıq gəlib. Qələbə qazanan boksçular bununla da özləri üçün ən azı bürünc medalı özləri üçün təmin ediblər.
Qız boksçuların yarışında isə daha 2 çəkidə finalçılar dəqiqləşib. 54 kq-da məğlub olanlar çempionatı 3-cü yerdə bitiriblər.
Qeyd edək ki, sabah oğlan idmançılar yarımfinal, qızlar final döyüşlərinə çıxacaqlar. Sonuncular, həmçinin 4 çəkidə bürünc medalçıları da müəyyənləşdirəcəklər.
U-19 Azərbaycan çempionatı
13 fevral
Qızlar
51 kq
1/2 final
Jalə Həsənova ("Zərbə" BİK) – Muradova Laləzar (Şabran) – ikinci qalib gəlib
Ruqiyyə Məmmədli ("AZSport" BK) – Əminə Tağı (DİN İC) – ikinci qalib gəlib
54 kq
Zəhra Səlimzadə ("Abşeron" BK) – Zəhra Məmmədova (RİM-1) – 1:4
Aylin Nəcəfova ("Neftçi" İK) – Aysu Mikayılova (Sumqayıt) – 3:2
Oğlanlar
1/4 final
50 kq
Nüsrət Rəhimli (Ağcabədi) – Əli Əliyev (Gəncə) – ikinci qalib gəlib
Nicat Əmirli ("Cənub" İK) – Hüseyn Quliyev (RKİM) – ikinci mərhələ adlayıb
Məhəmməd Rəsulov (RKİM) – Hüseyn Məhərrəmov ("AZSport" BK) – 0:5
Zöhrab Dərgahov (MOİK) – Kərəm Qocayev (MOİK) – ikinci ikinci mərhələ adlayıb
55 kq
Şamil Nəcəfov (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – İmran Axundov ("Dəmir Yumruq" BİK) – 0:5
Məhəmmədəli Kərimli (NMH BK) – Əli Mayılzadə (DİN İC) – ikinci qalib gəlib
Şahin Mustafayev (Gəncə) – Nihat Qasımov (RKİM) – 0:5
Aydın Qasımov (Mingəçevir) – Zakir Həsənzadə (Gəncə) – 5:0
60 kq
Sübhan Babayev (RİM-1) – Ramal Zeynallı (DİN İC) – 5:0
Əli Baxışov ("Dəmir Yumruq" BİK) – Baqir Əmirxanlı ("Neftçi" İK) – ikinci diskvalifikasiya olunub
Əflatun İsmiyev (Sumqayıt) – Vaqif Paşayev (UGM-7) – birinci qalib gəlib
Toğrul Quliyev ("Qızıl əlcək" İK) – Raul Heydərli ("Neftçi" İK) – 3:1
65 kq
Şahin Aslanov (UGM-7) – Nihat Ağayev ("Neftçi" İK) – 4:1
Haqverdi Həsənov ("Neftçi" İK) – Təşkilat Quliyev (Sumqayıt) – 5:0
Vüsal Xəlilov (RİM-1) – Onur Əlizadə ("Berzloy" İK) – 5:0
İslam Tağıyev ("Neftçi" İK) – Tamerlan Əlimzanov (MOİK) – 0:5
70 kq
Dəniz Zeynalov ("Qızıl əlcək" İK) – Nurlan Süleymanov ("Abşeron" BK) – 5:0
Seydəmir Quliyev (RİM-1) – Adil Zalov ("Qızıl əlcək" İK) – 0:5
Rza Rzayev (Gəncə) – Raul Əsədullayev (Lənkəran) – 5:0
Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – Valeh Eyvazlı ("Qızıl əlcək" İK) – 0:5
75 kq
Cavidan Əliyev (Göygöl) – Şahin Hüseynov ("Zərbə" BİK) – 5:0
Şükür Bayramov (Gəncə) – Pünhan Qurbanlı (Şirvan) – 1:4
Renat Qiyaslı (DİN İC) – Ülvi Novruzov ("Qızıl əlcək" İK) – 4:1
Cəfər Bağırov (Sumqayıt) – Sarvan Abdullazadə (RKİM) – ikinci qalib gəlib
80 kq
Nicat İmanov ("Qızıl əlcək" İK) – Tofiq Cəfərov (AzTU) – birinci mərhələ adlayıb
Məsud Əli ("Zərbə" BİK) – İsmayıl Vəliyev (RKİM) – ikinci qalib gəlib
Fuad Abbasov (Sumqayıt) – Ümid Cəfərzadə ("Qələbə2020" İK) – birinci qalib gəlib
İmamsalehizaman Salmanov (Gəncə) – Orxan Paşalı (RİM-1) – birinci qalib gəlib
85 kq
Raul Mehdiyev (Mingəçevir) – Murad Həsənli (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – birinci qalib gəlib
Heydər Əzməmmədov (Sumqayıt) – Rəşid Səfərov ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci diskvalifasiya olunub
Səid Bəkiyev ("Zərbə" BİK) – İbrahim Nağıyev (Gəncə) – 3:0
Sahəddin Həsənli (RKİM) – Nail Abbasov ("Neftçi" İK) – 0:5
90 kq
Musa Babayev (RRB BK) – Qulam Baxşıyev (Astara) – ikinci qalib gəlib
Cəfər Cəlilov ("Neftçi" İK) – Əli Məmmədzadə (KNOUT) – ikinci qalib gəlib
Amir Abbasov (Z-1 İK) – Şamil Paşayev (Gəncə) – birinci qalib gəlib
Zaur Səmədov ("Qızıl əlcək" İK) – Məhəmməd Fətullayev (Lənkəran UGİŞM) – birinci qalib gəlib
+90 kq
Məhəmməd Cəfərov (Z-1 İK) – Məhəmməd Qəribəliyev ("Qələbə2020" İK) – birinci qalib gəlib
Cavid Babayev (KNOUT) – Nurəddin Hacıyev (RKİM) – birinci qalib gəlib
Mahir Kərimli ("Qızıl Əlcək" İK) – Səfdər Məmmədzadə ("Neftçi" İKÇ) – ikinci mərhələ adlayıb
Sarvan Səlimli (Mingəçevir) – Rəsul Əliyev ("Qızıl əlcək" İK) – birinci qalib gəlib