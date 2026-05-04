AZAL ADNSU ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
İnfrastruktur
- 04 may, 2026
- 15:12
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU) arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.
Bu barədə "Report"a AZAL-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində tərəflər arasında uzunmüddətli strateji əməkdaşlıq perspektivləri, xüsusilə texniki ixtisaslar üzrə insan kapitalının inkişafı, sənaye–təhsil inteqrasiyasının gücləndirilməsi və innovativ təşəbbüslərin birgə icrası müzakirə olunub.
Hədəf əmək bazarının tələblərinə uyğun, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına sistemli töhfə verməkdir.
