AZAL обсудил перспективы сотрудничества с ADNSU
Инфраструктура
- 04 мая, 2026
- 15:32
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (ADNSU) обсудили перспективы сотрудничества.
Как сообщили Report в AZAL, в рамках встречи стороны обсудили перспективы долгосрочного стратегического сотрудничества, в частности развитие человеческого капитала по техническим специальностям, укрепление интеграции промышленности и образования, а также совместную реализацию инновационных инициатив.
Цель сотрудничества - внести системный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям рынка труда.
