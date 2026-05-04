AZAL обсудил перспективы сотрудничества с ADNSU

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (ADNSU) обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщили Report в AZAL, в рамках встречи стороны обсудили перспективы долгосрочного стратегического сотрудничества, в частности развитие человеческого капитала по техническим специальностям, укрепление интеграции промышленности и образования, а также совместную реализацию инновационных инициатив.

Цель сотрудничества - внести системный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям рынка труда.