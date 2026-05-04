"Vilyarreal" mövsümün sonunda baş məşqçisi Marselino Qarsiya Toral ilə yollarını ayıracaq
Futbol
- 04 may, 2026
- 15:09
İspaniyanın "Vilyarreal" komandası mövsümün sonunda baş məşqçisi Marselino Qarsiya Toralla yollarını ayıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Klub 2023-cü ildən komandada işləyən 60 yaşlı mütəxəssislə əməkdaşlığı davam etdirməyəcək.
Xatırladaq ki, 2013-cü ildən 2016-cı ilədək "Vilyarreal"ın baş məşqçisi olmuş Marselino 2023-cü ildə kluba qayıtmışdı. O, klub tarixində ən çox oyun keçirən mütəxəssis olmaqla yanaşı, baş məşqçilər arasında qələbə rekorduna (145) da sahibdir.
"Vilyarreal" hazırda La Liqada 68 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
01:27
"Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itiribFutbol
01:16
Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edibİnfrastruktur
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45