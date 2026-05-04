İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Vilyarreal" mövsümün sonunda baş məşqçisi Marselino Qarsiya Toral ilə yollarını ayıracaq

    Futbol
    • 04 may, 2026
    • 15:09
    Vilyarreal mövsümün sonunda baş məşqçisi Marselino Qarsiya Toral ilə yollarını ayıracaq

    İspaniyanın "Vilyarreal" komandası mövsümün sonunda baş məşqçisi Marselino Qarsiya Toralla yollarını ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Klub 2023-cü ildən komandada işləyən 60 yaşlı mütəxəssislə əməkdaşlığı davam etdirməyəcək.

    Xatırladaq ki, 2013-cü ildən 2016-cı ilədək "Vilyarreal"ın baş məşqçisi olmuş Marselino 2023-cü ildə kluba qayıtmışdı. O, klub tarixində ən çox oyun keçirən mütəxəssis olmaqla yanaşı, baş məşqçilər arasında qələbə rekorduna (145) da sahibdir.

    "Vilyarreal" hazırda La Liqada 68 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Marselino Qarsiya Toral Vilyarreal FK İspaniya La Liqası

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti