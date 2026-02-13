İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Elxan Poluxov: WUF13-ə ev sahibliyi Azərbaycan üçün mühüm mərhələdir

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 21:46
    WUF13 ilə bağlı Ərəb dövlətlərindəki jurnalistlər üçün regional onlayn media brifinq keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, brifinqdə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakıda "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və davamlı şəhərlər, icmalar" mövzusu altında keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun on üçüncü sessiyasına (WUF13) hazırlıqlarla bağlı son yeniliklər açıqlanıb.

    Azərbaycanın Misirdəki səfiri Elxan Poluxov WUF13-ə hazırlıqdan bəhs edərkən ölkənin inklüziv və fəaliyyətyönümlü forum keçirməyə sadiq olduğunu bir daha təsdiqləyib. O qeyd edib ki, WUF13-ə ev sahibliyi etmək Azərbaycan üçün mühüm mərhələdir və ölkənin qlobal şəhər dialoqunda artan iştirakını əks etdirir.

    O, Azərbaycanın "ağıllı kəndlər", "ağıllı şəhərlər" və yaşıl enerji zonaları sahəsindəki təcrübəsini vurğulayıb: "Biz öz təcrübəmizi bölüşməyə və başqalarından öyrənməyə hazırıq. Sizi Bakıya gəlməyə, əlaqələrinizi genişləndirməyə və şəhər həllərinin irəliləməsi üzərində birlikdə işləməyə dəvət edirik".

