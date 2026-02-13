İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    • 13 fevral, 2026
    • 18:12
    Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru işdən çıxarılıb

    Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru işdən çıxarılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru Elşad Quluyev tutduğu vəzifədən azad edilib.

    Bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmirullayev müvafiq əmr imzalayıb.

    Qeyd edək, E.Quluyev 2009-cu ildən həmin vəzifədə çalışıb.

    Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kolleci Elşad Quluyev Emin Əmrullayev istefa
    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Son xəbərlər

    19:21
    Video

    İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi narkotiki Bakıda satan şəxs tutulub

    Hadisə
    19:14

    İsveç ABŞ silahlarının alınması üçün Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    18:59
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində yoxlamalar keçirilib

    Hərbi
    18:59

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçirilib

    Komanda
    18:57

    Gürcüstanda 6 ildən köhnə avtomobillərə qoyulan qadağa tranzit və reeksporta şamil olunmayacaq

    Region
    18:47
    Video

    WUF13 Könüllü Proqramına müraciət edən 10 mindən çox namizəd müsahibəyə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    18:44
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin son iştirakçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    18:32

    Merts: Almaniya Aİ-nin Kreml ilə birbaşa əlaqələrində məna görmür

    Digər ölkələr
    18:29

    "Legion Financial"ın səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti