Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru işdən çıxarılıb
Elm və təhsil
- 13 fevral, 2026
- 18:12
Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru işdən çıxarılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru Elşad Quluyev tutduğu vəzifədən azad edilib.
Bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmirullayev müvafiq əmr imzalayıb.
Qeyd edək, E.Quluyev 2009-cu ildən həmin vəzifədə çalışıb.
