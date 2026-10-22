Yaxşı eşitmə qabiliyyəti - fəallıq və uzunömürlülük üçün
- 22 oktyabr, 2026
- 10:23
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Dünya hər yaşda və hər vəziyyətdə yaxşı eşitmək istəyir. Eşitmə aparatının narahat və az effektiv bir şey olduğuna dair stereotip sürətlə keçmişə çevrilir. Dünyada getdikcə daha çox insan eşitmənin aktiv uzunömürlülüyün dünyanın ən vacib tərkib hissəsi olduğunu dərk edir. Bu tendensiyanı "İndeksboks" şirkətinin dünyada eşitmə aparatları bazarının marketinq təhlilinə həsr olunmuş tədqiqatı da təsdiqləyir.
Analitiklərin hesabatından göründüyü kimi, eşitmə korreksiyası cihazlarının satış həcminin artmasına əhalinin ömür uzunluğunun artması və nəticədə eşitmə pozğunluğu olan insanların sayının çoxalması kömək edir. Dünyada eşitmə aparatlarının əsas istehlakçıları 60 yaşdan yuxarı insanlardır, lakin son illərdə cihazların miniatürləşməsi və estetik təkmilləşməsi sayəsində daha gənc yaş qrupları arasında tələb artımı müşahidə olunur. İnkişafın əhəmiyyətli hərəkətverici qüvvəsi texnoloji innovasiyalardır: eşitmə aparatları getdikcə həyat keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdıra bilən funksional müasir qadcetlər kimi qəbul edilir.
20 illik təcrübə və peşəkar inkişaf
Rusiyanın "Aurika" şirkəti artıq təxminən iyirmi ildir ki, eşitmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün sistemlərin təkmilləşdirilməsi və rəqəmsallaşdırılması yolu ilə gedir. Bu müddət ərzində daha çox insan üçün sağlam eşitmə sahəsində müasir texnologiyaları tətbiq edərək, şirkət eşitmə qabiliyyəti zəif olanlar və kar insanlar üçün rəqəmsal həllər ekosistemi yaradıb: hava və sümük səskeçirməli simsiz eşitmə aparatları, mütəxəssislər üçün eşitmə aparatlarının sazlanması üçün proqram təminatı, istifadəçilər üçün mobil tətbiq, məişət şəraitinə uyğunlaşma üçün işıq-vibrasiya sensorları, ictimai məkanlar üçün induksiya sistemləri.
Şirkətin öz unikal istehsal sahəsi ona ayaqda möhkəm durmağa kömək edir. "Aurika"nın məhsulları həm Rusiya regionlarında, həm də MDB ölkələrində beynəlxalq binaural eşitmə protezləşdirmə mərkəzləri şəbəkəsi olan "Eşitmə Akademiyası"nda təqdim olunur. Bundan başqa, Avropa dövlətləri, Latın Amerikası, Yaxın Şərq və Asiya ölkələri də daxil olmaqla, 50-dən çox ölkəyə eşitmə aparatlarının təchizatı üzrə əhəmiyyətli təcrübə toplanıb.
Rusiya şirkətinin Azərbaycanla ölkənin audiologiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi kontekstində əməkdaşlığı yaxşı perspektivlər açır; bunlardan ən başlıcası respublika əhalisinin müxtəlif dərəcəli eşitmə pozğunluqlarının reabilitasiyasında keyfiyyətli texnoloji yardıma çıxış imkanıdır.
Sağlamlıq və uzunömürlülük xidmətində texnologiyalar
Bu gün texnologiyalar hər şeyi həll edir. Eşitmə protezləşdirmə sahəsi isə rəqəmsallaşma və süni intellektin eşitmə pozğunluğu olan insana maksimum komfort və təhlükəsizlik bəxş edə bildiyi haldır.
"Aurika" eşitmə aparatlarının istehsalı beynəlxalq tələblərə və keyfiyyət standartlarına ciddi uyğunluqla həyata keçirilir. Başlanğıc mərhələdə eşitmə aparatının ürəyi olan və səsi çevirib insanın eşitmə orqanlarına ötürmə qabiliyyətinə cavabdeh olan müasir güclü prosessorlar proqramlaşdırılır. Sonra gələcək eşitmə aparatının prototipi 3D formatında yaradılır - belə modelləşdirmə sonradan hazır məhsulu təşkil edəcək bütün nüansları nəzərə almağa imkan verir. Əsas mərhələ məmulatın yığılmasıdır: burada avtomatizmə çatdırılmış həddindən artıq dəqiqlik, diqqətlilik və məsuliyyət vacibdir. Son toxunuş eşitmə aparatını ətraf mühitin əlverişsiz təsirlərinə davamlı edən su itələyici qoruyucu nanokaplamanın vurulmasıdır.
Peşəkarların və istifadəçilərin nəzarəti altında
Eyni zamanda tamamilə aydındır ki, eşitmə zəifliyinin irəliləməsinin və sosial dezadaptasiyanın qarşısının alınmasında əsas rolu eşitmə pozğunluqlarının vaxtında diaqnostikası və reabilitasiya metodunun düzgün seçilməsi oynayır. Cihazlar hazırlayaraq və texnologiyalar tətbiq edərək, "Aurika" şirkəti hər il buraxılan texniki reabilitasiya vasitələrinin sınağını və elmi tədqiqatlarını həyata keçirir.
Belə ki, "ATOM" eşitmə aparatları akademik İ. P. Pavlov adına "Birinci Sankt-Peterburq Dövlət Tibb Universiteti"nin eşitmə və nitq laboratoriyasında, surdoloq-otorinolarinqoloq, tibb elmləri doktoru Mariya Yuryevna Boboşkonun elmi rəhbərliyi altında sınaqdan keçib.
Həmin eşitmə aparatlarının ayrıca tədqiqatı Rusiya FMBA-nın "Milli Tibbi Tədqiqat Mərkəzi"ndə (elmi rəhbər - Anton Sergeyeviç Maçalov) aparılıb.
Ümumrusiya Karlar Cəmiyyətinin üzvləri də Atom və Every Ric qulaq arxası eşitmə aparatlarını sınaqdan keçiriblər. Bundan başqa, şirkət İvanovo Dövlət Tibb Universiteti ilə sistematik elmi-praktik iş aparır. Bütün bunlar sənaye peşəkarlarından və son istifadəçilərdən geri əlaqə almağa və müxtəlif sorğu və istəklərə vaxtında reaksiya verməyə imkan verir.
Atom seriyası Rusiya İxrac Mərkəzinin həyata keçirdiyi Made in Russia ("Rusiyada istehsal olunub") milli brendi altında məhsulların təşviqi proqramı çərçivəsində könüllü sertifikasiyadan keçib. Bu halda nişan tibbi texnika alıcısının bir baxışla yoxlaya bilmədiyi şeyi beynəlxalq sahəyə çıxarmağa kömək edir: tərtibatın mənşəyini, istehsal intizamını və şirkətin məhsula təchizatdan sonra cavab verməyə hazırlığını.
Müxtəlif yaşlar və ehtiyaclar üçün
Bu günə qədər "Aurika" şirkəti tərəfindən müxtəlif formalı eşitmə üçün rəqəmsal həllər hazırlanıb və seriyalı istehsala buraxılıb:
- qulaq arxası (BTE) rəqəmsal eşitmə aparatları ATOM;
- qulaq içi (CIC, ITC) eşitmə aparatları;
- xarici reseiverli rəqəmsal aparatlar EVERY RIC;
- rəqəmsal sümük eşitmə aparatları DOREMI.
Onlar ən kiçik yaşdan böyüklər və uşaqlar üçün nəzərdə tutulub, istifadədə rahat və idarəetmədə intuitiv aydındır ki, bu da müxtəlif eşitmə pozğunluqları olan xəstələrə audiologiya göstəricilərinə uyğun fərdiləşdirilmiş sazlama təmin edir.
Yekun olaraq, başa düşmək vacibdir: müasir eşitmə protezləşdirmə bazarı fundamental transformasiya yaşayır. Dar ixtisaslaşmış tibbi sahədən o, tibb, mikroelektronika və süni intellektin kəsişməsində işləyən dinamik yüksək texnologiyalı sahəyə çevrilir. "Aurika" şirkətinin təcrübəsi əyani nümayiş etdirir ki, Rusiya istehsalçıları təkcə qlobal tendensiyaları izləmir, həm də öz keyfiyyət standartlarını formalaşdırır və beynəlxalq arenada uğurla rəqabət aparır.
Audiologiya həllərinin inkişafına investisiyalar həyat keyfiyyətinə, sosial sabitliyə və millətin aktiv uzunömürlülüyünə birbaşa investisiyalardır. Tədqiqatların göstərdiyi kimi, eşitmənin vaxtında korreksiyası koqnitiv pozğunluqların profilaktikasında əsas amillərdən biridir və yaşlı insanlara zehnin aydınlığını, peşəkar tələbatlılığını və tam hüquqlu sosial əlaqələri saxlamağa imkan verir.
Dünyanı bütün müxtəlifliyi ilə eşitmək insanın keyfiyyətli həyatının vacib şərtidir və bu gün insanlara ömür boyu yaxşı eşitmə qabiliyyəti qazanmağa kömək etmək üçün bütün imkanlar var.