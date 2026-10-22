İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Nazir: "Süni intellekt fəaliyyətin keyfiyyət və operativliyini artıracaq"

    İKT
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:34
    Nazir: Süni intellekt fəaliyyətin keyfiyyət və operativliyini artıracaq

    Süni intellekt fəaliyyətin keyfiyyətini və operativliyini artıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Bakıda keçirilən "Rəqəmsal Maliyyə Ekosistemi: İdarəetmədə Yeni Mərhələ" adlı konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müasir dövrün əsas çağırışlarından biri olan süni intellektdən də yan keçmək olmaz: "Bu məlumat bazalarının formalaşdırılması bizə yeni imkanlar açır. Məlumat bazası və informasiya formalaşdıqca, süni intellektin dəstəyi ilə çoxsaylı təhlillər apara, proqnozlar hazırlaya və anomaliyaları avtomatik aşkarlaya bilərik. Bu da fəaliyyətimizin keyfiyyət, sürət və operativlik baxımından ciddi şəkildə yaxşılaşmasına imkan yarada bilər".

    Nazir vurğulayıb ki, rəqəmsallaşma istənilən sahədə çox önəmlidir: "Həm cəmiyyətdə, həm də dünyada baş verən proseslərin əsas istiqaməti göstərir ki, gələcək inkişaf rəqəmsallaşmada uğur qazanan dövlətlərə məxsus olacaq. Rəqəmsallaşmaya və süni intellektə böyük yatırımlar edən, bu sahələri inkişaf etdirən və özünü gələcək çağırışlara hazırlayan dövlətlərin uğur qazanmaq imkanları daha böyükdür. Azərbaycanda da bütün dövlət qurumları bu istiqamətdə addımlar atır. Bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, gələcək çağırışlara daha yaxşı cavab verməyimiz baxımından bu cür konfransların və məlumat mübadiləsinin əhəmiyyəti böyükdür".

    Sahil Babayev
    Minister: AI to improve quality and efficiency of operations
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:02
    Marta Kos: Monteneqro Avropa İttifaqına üzvlük prosesində liderdir
    Xarici siyasət
    11:54
    AMB islam maliyyəsi üzrə qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsini təklif edib
    Maliyyə
    11:53
    Putin Rusiya hökumətdə kadr dəyişiklikləri edib
    Region
    11:53
    Foto
    Azərbaycanın güləş milliləri fizioterapistlərlə təmin olunacaq
    Fərdi
    11:53
    Paşinyan Ermənistanın Aİİ ilə mövcud münasibətlərini çağırış adlandırıb
    Region
    11:52
    Foto
    Gənc könüllülər Şəkidə dayanıqlı inkişaf mövzusunda təlimlər keçiblər
    Sosial müdafiə
    11:51
    Oxford Economics "McDonald"s Azərbaycan"ın iqtisadiyyata təsirini araşdırıb
    Maliyyə
    11:51
    Milli Məclis: Fransada baş verənlər hökumətin siyasi iflasının göstəricisidir
    Milli Məclis
    11:50
    Erməni nazir: "Rusiya qazının bahalaşması iqtisadiyyatın yavaşlamasına səbəb olacaq"
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti