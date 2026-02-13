Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен
Наука и образование
- 13 февраля, 2026
- 18:21
Директор Газахского государственного социально-экономического колледжа Эльшад Гулуев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает западное бюро Report, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амируллаев.
Отметим, что Эльшад Гулуев занимал эту должность с 2009 года.
Последние новости
19:14
Фото
Тренинги для волонтеров WUF13 начнутся 16 февраляВнешняя политика
18:31
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с вице-премьером СловакииВнешняя политика
18:30
Швеция выделит $100 млн на закупку американского оружия для УкраиныДругие страны
18:21
Директор Газахского соцэкономического колледжа уволенНаука и образование
17:59
Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршрутыИнфраструктура
17:50
МВД: В Подмосковье 13-летний подросток поджег автозаправкуВ регионе
17:48
Мерц: ФРГ не видит смысла в прямых контактах ЕС с КремлемДругие страны
17:31
В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метроВ регионе
17:30