    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Наука и образование
    • 13 февраля, 2026
    • 18:21
    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Директор Газахского государственного социально-экономического колледжа Эльшад Гулуев освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает западное бюро Report, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амируллаев.

    Отметим, что Эльшад Гулуев занимал эту должность с 2009 года.

