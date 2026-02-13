İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ermənistan İstintaq Komitəsi metroda korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırıb

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 17:58
    Ermənistan İstintaq Komitəsi "Açapnyak" metro stansiyasının layihələndirilməsi ilə bağlı iş üzrə icraata başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı İstintaq Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Qurumdan bildirilib ki, iş səhlənkarlıq faktı üzrə başlanıb. Komitədə digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Daha əvvəl verilən məlumata görə, İrəvan meriyasında stansiyanın layihələndirilməsi üzrə sənədlərin natamam olduğu müəyyən edilib, ilkin layihəyə yenidən baxılıb, işlərin həcmi azaldılıb, buna baxmayaraq, layihəni hazırlayan şirkətə köhnə müqaviləyə əsasən 1,8 milyard dram (4,78 milyon dollar) ödənilib. Yeni "Açapnyak" metro stansiyasının inşası üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin bir hissəsi 45 trolleybusun alınmasına yönəldilib. Bundan başqa, hökumət kommunal xidmətlərə görə ödənişin qismən kompensasiya edilməsi üçün sərhəd rayonlarının sakinlərinə layihə büdcəsindən təxminən 300 min dollar vəsaitin ayrılmasına qərar verib.

    Ermənistan metro Cinayət işi
    В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метро

