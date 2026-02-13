Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метро

    В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метро

    Следственный комитет Армении инициировал производство по делу о проектировании станции метро "Ачапняк".

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на СК страны.

    В ведомстве сообщили, что дело инициировано по признакам халатности. Других подробностей в комитете не представили.

    Ранее сообщалось о том, что в мэрии Еревана выяснили, что документы по проектированию станции не полные, первоначальный проект был пересмотрен, объем работ уменьшился, однако несмотря на это компании-проектировщику заплатили 1,8 млрд драмов ($4,78 млн) по старому договору. Часть средств, которые предназначались для создания новой станции метро "Ачапняк", была направлена на покупку 45 троллейбусов. Также около $300 тыс. из бюджета проекта правительство решило выделить жителям приграничных районов для частичной компенсации оплаты коммунальных услуг.

