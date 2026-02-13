İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Merts: Almaniya Aİ-nin Kreml ilə birbaşa əlaqələrində məna görmür

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 18:32
    Merts: Almaniya Aİ-nin Kreml ilə birbaşa əlaqələrində məna görmür

    Rusiya hələ ki ciddi danışıqlara hazır deyil, buna görə də Almaniya hazırkı mərhələdə Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Moskva arasında birbaşa əlaqə kanalının açılmasında məna görmür.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts Münxen Təhlükəsizlik Konfransında deyib.

    "Bu müharibə yalnız Rusiya iqtisadi ya da hərbi cəhətdən tükəndiyi zaman bitəcək. Biz bu məqama yaxınlaşırıq, lakin hələ çatmamışıq", - o, Avropanın Kreml ilə birbaşa əlaqə kanalının yaradılmasının məqsədəuyğunluğu barədə sualı cavablandırarkən bildirib.

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ideyanı dəstəkləsə də, Merts buna şübhə ilə yanaşıb. Onun sözlərinə görə, Avropa Rusiya ilə danışıqlar aparan ABŞ və Ukrayna ilə sıx koordinasiyadadır. "Yaxşı koordinasiya var və hər iki tərəflə əvvəlcədən müzakirə olunmamış heç nə qalmayıb", - kansler vurğulayıb.

    O, həmçinin Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın 2024-cü ildə Moskvaya səfərini xatırladaraq, onu "uğursuz presedent" adlandırıb: "Aİ-dən bir Baş nazir var idi ki, təxminən iki il əvvəl özbaşına Moskvaya getmişdi. Onun mandatı yox idi və o, heç nəyə nail olmadı. Növbəti həftə isə biz mülki infrastruktura, fərdi evlərə və xəstəxanalara o vaxta qədər görülmüş ən güclü zərbələri gördük".

    Kansler qeyd edib ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi İkinci Dünya müharibəsindən daha uzun müddətdir davam edir. "Rusiya bunu istənilən an dayandıra bilər, lakin onu bu dəhşətli müharibənin davam etdirilməsində heç bir fayda görməyəcəkləri nöqtəyə çatdırmaq bizim - ABŞ, Avropa və Ukraynanın - əlimizdədir", - Merts bildirib.

    Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Fridrix Merts Almaniya Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Мерц: ФРГ не видит смысла в прямых контактах ЕС с Кремлем
    Merz: War will end only when Russia is economically and militarily exhausted

    Son xəbərlər

    19:21
    Video

    İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi narkotiki Bakıda satan şəxs tutulub

    Hadisə
    19:14

    İsveç ABŞ silahlarının alınması üçün Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    18:59
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində yoxlamalar keçirilib

    Hərbi
    18:59

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçirilib

    Komanda
    18:57

    Gürcüstanda 6 ildən köhnə avtomobillərə qoyulan qadağa tranzit və reeksporta şamil olunmayacaq

    Region
    18:47
    Video

    WUF13 Könüllü Proqramına müraciət edən 10 mindən çox namizəd müsahibəyə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    18:44
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin son iştirakçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    18:32

    Merts: Almaniya Aİ-nin Kreml ilə birbaşa əlaqələrində məna görmür

    Digər ölkələr
    18:29

    "Legion Financial"ın səhmləri üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti