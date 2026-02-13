İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Prezident: Bu gün Azərbaycan həm Şərqdə, həm də Qərbdə ehtiyac duyulan ölkədir

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 22:39
    Prezident: Bu gün Azərbaycan həm Şərqdə, həm də Qərbdə ehtiyac duyulan ölkədir
    İlham Əliyev

    Bizim çox üstünlüklərimiz var: coğrafiya, həm Qərbdə, həm də Şərqdə qonşularla sıx əlaqələr, elektrik enerjisinin artıqlığı, hazırlıqlı kadrlar və bir çox digər üstünlüklər. Buna görə də bu gün Azərbaycan həm Şərqdə, həm də Qərbdə ehtiyac duyulan ölkədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Münhendə Azərbaycan telekanallarına müsahibəsində səsləndirib.

    Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Azərbaycanın öz təhlükəsizliyini və suverenliyini öz gücü ilə təmin etməsi nəzərə alınmaqla, təbii ki, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu daha da artıb".

    İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransı müsahibə

    Son xəbərlər

    22:58

    Türkiyə Superliqasında "Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:49

    İlham Əliyev: Biz artıq uzun müddətdir ki, dəhlizlərin yaradılmasının təşəbbüskarıyıq

    Xarici siyasət
    22:41

    İlham Əliyev: Yeni dünya nizamı "kim güclüdür, o da haqlıdır" anlamına gəlməməlidir

    Xarici siyasət
    22:39

    Prezident: Bu gün Azərbaycan həm Şərqdə, həm də Qərbdə ehtiyac duyulan ölkədir

    Xarici siyasət
    22:34

    Azərbaycan Prezidenti: Sülh Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etməklə Prezident Tramp böyük bir iş gördü

    Xarici siyasət
    22:31

    Bu il Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanacaq? Prezident açıqladı

    Xarici siyasət
    22:28

    Prezident: Bizim mesajlarımız həmişə olduğu kimi açıqdır - əməkdaşlıq, sülh, tərəfdaşlıq

    Xarici siyasət
    22:26
    Video

    Prezident İlham Əliyev Münxendə Azərbaycan telekanallarına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    22:25

    Ceyhun Bayramov Litva Sosial Demokrat Partiyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti