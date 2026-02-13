Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 23:10
    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе

    У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.

    "С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос", - отметил глава государства.

    Prezident: Bu gün Azərbaycan həm Şərqdə, həm də Qərbdə ehtiyac duyulan ölkədir
