Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе
Внешняя политика
- 13 февраля, 2026
- 23:10
У нас есть много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ. Поэтому сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене.
"С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос", - отметил глава государства.
Последние новости
23:49
Мерц заявил, что ФРГ больше не стремится к гегемонии в ЕвропеДругие страны
23:33
Антониу Кошта отправится в очередную годовщину начала войны в Украине в КиевДругие страны
23:11
Ильхам Алиев: Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоровВнешняя политика
23:11
Президент Ильхам Алиев: Новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнееВнешняя политика
23:10
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на ЗападеВнешняя политика
23:07
Президент: Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мираВнешняя политика
22:53
Будет ли в этом году подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией? Заявление ПрезидентаВнешняя политика
22:52
Ильхам Алиев: Наши послания, как всегда, открыты и ясны - сотрудничество, мир, партнерствоВнешняя политика
22:39