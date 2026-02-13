İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    İlham Əliyev: Dəyişikliklər edilən kimi, ertəsi gün biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 22:31
    İlham Əliyev: Dəyişikliklər edilən kimi, ertəsi gün biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik
    İlham Əliyev

    Bizim mövqeyimiz artıq uzun illər ərzində Ermənistan tərəfinə çatdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Münhendə "İctimai Televiziya"nın "bu il Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması gözlənilirmi?" sualına cavab olaraq deyib.

    "Bilirsiniz ki, bu, bizdən asılı deyil. Bizim mövqeyimiz artıq uzun illər ərzində Ermənistan tərəfinə çatdırılıb. Ermənistanın Konstitusiyasına lazımi dəyişikliklər edilməlidir", - dövlət başçısı vurğulayıb.

    Prezident bildirib ki, o dəyişikliklər edilən kimi, ertəsi gün biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik: "Amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh əldə edilib. Vaşinqton Zirvə Görüşündəki razılaşmalar, imzalanmış Birgə Bəyannamə və sülh müqaviləsinin paraflanması de-fakto sülh deməkdir. Bunun formal tərəfi Ermənistandan asılıdır. Konstitusiyaya nə qədər tez dəyişiklik edilərsə və Azərbaycana qarşı olan ərazi iddiası oradan çıxarılarsa, sülh müqaviləsi o qədər də tez imzalanacaq".

    İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransı

    Son xəbərlər

    22:34

    Azərbaycan Prezidenti: Sülh Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etməklə Prezident Tramp böyük bir iş gördü

    Xarici siyasət
    22:31

    İlham Əliyev: Dəyişikliklər edilən kimi, ertəsi gün biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

    Xarici siyasət
    22:28

    Prezident: Bizim mesajlarımız həmişə olduğu kimi açıqdır - əməkdaşlıq, sülh, tərəfdaşlıq

    Xarici siyasət
    22:26
    Video

    Prezident İlham Əliyev Münxendə Azərbaycan telekanallarına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    22:25

    Ceyhun Bayramov Litva Sosial Demokrat Partiyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:17

    Ceyhun Bayramov Ermənistanla tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasından bəhs edib

    Xarici siyasət
    22:11

    İlham Əliyev Münxendə "Oracle" korporasiyasının baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:06

    Münhendə Ermənistan konstitusiyasındakı ərazi iddialarının aradan qaldırılması qabardılıb

    Xarici siyasət
    22:02

    "Real"ın zədəsi sağalan müdafiəçisi əsas heyətə qayıdır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti