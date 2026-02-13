Будет ли в этом году подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией? Заявление Президента
- 13 февраля, 2026
- 22:53
Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене прояснил вопрос о том, будет ли в этом году подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, в ответ на вопрос об этом глава государства сказал: "Вы знаете, что это не зависит от нас. Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут внесены, на следующий же день мы можем подписать мирный договор. Но, вместе с тем, считаю, что мир между Арменией и Азербайджаном уже достигнут".
