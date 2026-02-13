İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Türkiyə Superliqasında "Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 22:58
    Türkiyə Superliqasında Qalatasaray növbəti qələbəsini qazanıb

    Türkiyə Superliqasının XXII turunda "Qalatasaray" "Eyüpsor"u məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, "Rams Park"da baş tutan matç ev sahiblərinin 5:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Sarı-qırmızılar"ın qollarını Yunus Akgün (2), Mauro İkardi (33, 48, 70) və Jerom Onqyuene (87-avtoqol) vurublar. Qonaqların heyətində isə Metehan Altunbas (71) fərqlənib.

    Qeyd edək ki, "Qalatasaray" 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. İkinci pillədə qərarlaşan "Fənərbağça"nın 49 xalı var.

    Futbol xəbərləri Superliqa

