Мерц: ФРГ не видит смысла в прямых контактах ЕС с Кремлем

Россия пока не готова к серьезным переговорам, поэтому на данном этапе Германия не видит смысла открывать прямой канал связи между ЕС и Москвой.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Эта война закончится только тогда, когда Россия будет как минимум экономически, а возможно и военно, истощена. Мы приближаемся к этому моменту, но еще не достигли его", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности создания прямого европейского канала связи с Кремлем.

Идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, однако Мерц отнесся к ней скептически. По его словам, Европа находится в тесной координации с теми, кто ведет переговоры с российской стороной - США и Украиной. "Есть хорошая координация, и нет ничего, что не обсуждалось бы заранее с обеими сторонами", - подчеркнул канцлер.

Он также напомнил о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в 2024 году, назвав его "неудачным прецедентом": "Был один премьер-министр из ЕС, который самостоятельно отправился в Москву почти два года назад. У него не было мандата, и он ничего не добился. А на следующей неделе мы увидели самые мощные удары по гражданской инфраструктуре, частным домам и больницам, которые когда-либо видели до того времени".

Канцлер отметил, что российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война. "Россия может остановить это в любой момент, но в наших руках - Америки, Европы и Украины вместе - довести ее до точки, где они не увидят преимуществ в продолжении этой ужасной войны", - заявил Мерц.