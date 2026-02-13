Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Мерц: ФРГ не видит смысла в прямых контактах ЕС с Кремлем

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 17:48
    Мерц: ФРГ не видит смысла в прямых контактах ЕС с Кремлем

    Россия пока не готова к серьезным переговорам, поэтому на данном этапе Германия не видит смысла открывать прямой канал связи между ЕС и Москвой.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Эта война закончится только тогда, когда Россия будет как минимум экономически, а возможно и военно, истощена. Мы приближаемся к этому моменту, но еще не достигли его", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности создания прямого европейского канала связи с Кремлем.

    Идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, однако Мерц отнесся к ней скептически. По его словам, Европа находится в тесной координации с теми, кто ведет переговоры с российской стороной - США и Украиной. "Есть хорошая координация, и нет ничего, что не обсуждалось бы заранее с обеими сторонами", - подчеркнул канцлер.

    Он также напомнил о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в 2024 году, назвав его "неудачным прецедентом": "Был один премьер-министр из ЕС, который самостоятельно отправился в Москву почти два года назад. У него не было мандата, и он ничего не добился. А на следующей неделе мы увидели самые мощные удары по гражданской инфраструктуре, частным домам и больницам, которые когда-либо видели до того времени".

    Канцлер отметил, что российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война. "Россия может остановить это в любой момент, но в наших руках - Америки, Европы и Украины вместе - довести ее до точки, где они не увидят преимуществ в продолжении этой ужасной войны", - заявил Мерц.

    Фридрих Мерц Германия Эмманюэль Макрон Россия Украина Франция российско-украинская война США Евросоюз
    Merz: War will end only when Russia is economically and militarily exhausted
    Ты - Король

    Последние новости

    18:21

    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Наука и образование
    17:59

    Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам использовать альтернативные маршруты

    Инфраструктура
    17:50

    МВД: В Подмосковье 13-летний подросток поджег автозаправку

    В регионе
    17:48

    Мерц: ФРГ не видит смысла в прямых контактах ЕС с Кремлем

    Другие страны
    17:31

    В Армении начато уголовное дело из-за халатности при проектировании станции метро

    В регионе
    17:30

    Папикян и врио посла США обсудили оборонное сотрудничество

    В регионе
    17:15

    Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:07
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан

    Внешняя политика
    17:03

    НАТО заказала у оборонного концерна Rheinmetall снаряды на 200 млн евро

    Другие страны
    Лента новостей