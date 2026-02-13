İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 18:47
    WUF13 Könüllü Proqramına müraciət edən 10 mindən çox namizəd müsahibəyə dəvət olunub

    Bu il fevralın 16-dan martın 13-dək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (WUF13) hazırlıq çərçivəsində həyata keçirilən Könüllü Proqramının müsahibə mərhələsini uğurla keçmiş namizədlər üçün ümumi təlim təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, təlim proqramı üç əsas istiqamət üzərində qurulub:

    -Ümumi oriyentasiya;

    -Rola əsaslanan təlim;

    -Məkan üzrə hazırlıq.

    Bu sessiyalar könüllülərin tədbir müddətində öz vəzifələrini səmərəli və peşəkar şəkildə yerinə yetirmək üçün tam hazır olmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Təlimi uğurla başa vuran 2500 könüllü WUF13-ün müxtəlif əməliyyat sahələrinə yerləşdiriləcək.

    WUF13 Könüllü Proqramına müraciət edən 16 min namizəddən 10 500-dən çoxu ilkin seçim mərhələsini keçərək müsahibəyə dəvət olunub. 5 mindən çox namizəd bu mərhələni uğurla başa vurub.

    Müraciət edənlər arasında 1500-dən çox xarici vətəndaş olub.

    Xatırladaq ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası 17-22 may tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.

