    Тренинги для волонтеров WUF13 начнутся 16 февраля

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 19:14
    В этом году с 16 февраля по 13 марта в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) будет организован общий тренинг для кандидатов, успешно прошедших этап собеседования Волонтерской программы.

    Как сообщает Report, программа обучения построена на трех основных направлениях:

    - Общая ориентация;

    - Обучение на основе ролей;

    - Подготовка по локациям.

    Данные сессии направлены на то, чтобы волонтеры были полностью готовы эффективно и профессионально выполнять свои обязанности в период проведения мероприятия. 2500 волонтеров, успешно завершивших обучение, будут распределены по различным операционным зонам WUF13.

    Из 16 тыс. кандидатов, подавших заявки на Волонтерскую программу WUF13, более 10 500 прошли этап первичного отбора и были приглашены на собеседование. Свыше 5 тыс. кандидатов успешно завершили этот этап. Среди подавших заявки - более 1500 иностранных граждан.

