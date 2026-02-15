İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Mozambikdə "Gezani" siklonu dörd nəfərin ölümünə səbəb olub

    • 15 fevral, 2026
    • 16:57
    Mozambikdə Gezani siklonu dörd nəfərin ölümünə səbəb olub

    Mozambikdə "Gezani" siklonunun nəticələri səbəbindən ən azı dörd nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RFI radiostansiyası məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, siklon Mozambik boğazında ölkənin sahillərindən 50 km məsafədə keçərək yenidən Hind okeanına çatıb.

    Cənubi Afrika dövlətinin meteoroloqlarının məlumatına görə, külək saniyədə 215 km/saat sürətə çatıb və İnyambane əyalətində ciddi dağıntılara səbəb olub. 130 mindən çox sakin elektriksiz qalıb. Yaşayış evləri, məktəblər və tibb müəssisələri dağılıb. Vəziyyəti ağırlaşdıran odur ki, bundan əvvəl Mozambik 700 mindən çox insanın zərər çəkdiyi güclü daşqınlarla üzləşib.

    Əvvəllər "Gezani" siklonu Madaqaskara zərbə vurub, orada 43 nəfər həlak olub, 260 min nəfər isə zərər çəkib.

