    Ermənistanın 2,5 milyona yaxın vətəndaşı parlament seçkilərində səs verəcək

    Region
    • 16 fevral, 2026
    • 19:08
    Ermənistanda qarşıdan gələn parlament seçkilərində səsvermə hüququna 2,48 milyon vətəndaş malikdir.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında bildirilib.

    Məlumata görə, ən çox seçici İrəvanda qeydiyyata alınıb - 843 278 nəfər.

    Qeyd edək ki, Ermənistanda parlament seçkiləri cari il iyunun 7-də keçiriləcək.

