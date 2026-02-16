Ermənistanın 2,5 milyona yaxın vətəndaşı parlament seçkilərində səs verəcək
Region
- 16 fevral, 2026
- 19:08
Ermənistanda qarşıdan gələn parlament seçkilərində səsvermə hüququna 2,48 milyon vətəndaş malikdir.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında bildirilib.
Məlumata görə, ən çox seçici İrəvanda qeydiyyata alınıb - 843 278 nəfər.
Qeyd edək ki, Ermənistanda parlament seçkiləri cari il iyunun 7-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
19:23
Nazir: Kanadanın Baş naziri martın əvvəlində Hindistana səfər edəcəkDigər ölkələr
19:13
Azərbaycanda "X"ə giriş qismən bərpa olunub – YENİLƏNİBİKT
19:08
Ermənistanın 2,5 milyona yaxın vətəndaşı parlament seçkilərində səs verəcəkRegion
19:01
Azərbaycan çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib, Rauf Məmmədov mübarizəni dayandırıbFərdi
18:54
Premyer Liqa: XX turun bağlanış oyununda lider "Sabah" qələbə qazanıbFutbol
18:54
"Crocus"da terror aktı işi üzrə təqsirləndirilənlərə ömürlük həbs istənilibRegion
18:32
Sabah ilin ilk Günəş tutulması olacaqElm və təhsil
18:24
İtaliya ixracatçılarına Azərbaycanda fəaliyyəti üçün SACE-in genişləndirilmiş zəmanətləri təqdim olunacaqMaliyyə
18:11
Foto