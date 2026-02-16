Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 18:56
    Почти 2,5 млн граждан Армении будут голосовать на парламентских выборах

    В Армении право участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах имеют 2,48 млн граждан.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии страны.

    По данным ЦИК, наибольшее число избирателей зарегистрировано в Ереване - 843 278 человек.

    Отметим, что парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня текущего года.

