Почти 2,5 млн граждан Армении будут голосовать на парламентских выборах

В Армении право участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах имеют 2,48 млн граждан.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии страны.

По данным ЦИК, наибольшее число избирателей зарегистрировано в Ереване - 843 278 человек.

Отметим, что парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня текущего года.