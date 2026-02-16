Почти 2,5 млн граждан Армении будут голосовать на парламентских выборах
- 16 февраля, 2026
- 18:56
В Армении право участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах имеют 2,48 млн граждан.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии страны.
По данным ЦИК, наибольшее число избирателей зарегистрировано в Ереване - 843 278 человек.
Отметим, что парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня текущего года.
