Premyer Liqa: XX turun bağlanış oyununda lider "Sabah" qələbə qazanıb
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 18:54
Misli Premyer Liqasının XX turunda lider "Sabah" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən turun son oyununda qonaqlar 1:0 hesablı qələbə qazanıblar.
"Bayquşlar"ın heyətində 54-cü dəqiqədə Xəyal Əliyev fərqlənib.
Bakı klubu 49 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir. 14 xalı olan "Qəbələ" isə 10-cu sırada qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qarabağ" "İmişli"ni, "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı, "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı 1:0, "Neftçi" "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə məğlub edib. "Şamaxı" - "Turan Tovuz" matçında isə qapılara qol vurulmayıb.
Son xəbərlər
19:23
Nazir: Kanadanın Baş naziri martın əvvəlində Hindistana səfər edəcəkDigər ölkələr
19:13
Azərbaycanda "X"ə giriş qismən bərpa olunub – YENİLƏNİBİKT
19:08
Ermənistanın 2,5 milyona yaxın vətəndaşı parlament seçkilərində səs verəcəkRegion
19:01
Azərbaycan çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib, Rauf Məmmədov mübarizəni dayandırıbFərdi
18:54
Premyer Liqa: XX turun bağlanış oyununda lider "Sabah" qələbə qazanıbFutbol
18:54
"Crocus"da terror aktı işi üzrə təqsirləndirilənlərə ömürlük həbs istənilibRegion
18:32
Sabah ilin ilk Günəş tutulması olacaqElm və təhsil
18:24
İtaliya ixracatçılarına Azərbaycanda fəaliyyəti üçün SACE-in genişləndirilmiş zəmanətləri təqdim olunacaqMaliyyə
18:11
Foto