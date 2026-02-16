İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 18:54
    Premyer Liqa: XX turun bağlanış oyununda lider Sabah qələbə qazanıb

    Misli Premyer Liqasının XX turunda lider "Sabah" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən turun son oyununda qonaqlar 1:0 hesablı qələbə qazanıblar.

    "Bayquşlar"ın heyətində 54-cü dəqiqədə Xəyal Əliyev fərqlənib.

    Bakı klubu 49 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir. 14 xalı olan "Qəbələ" isə 10-cu sırada qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qarabağ" "İmişli"ni, "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı, "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı 1:0, "Neftçi" "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə məğlub edib. "Şamaxı" - "Turan Tovuz" matçında isə qapılara qol vurulmayıb.

