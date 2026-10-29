İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Ərdoğanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:25
    İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Ərdoğanı təbrik edib

    Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təbrik məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Əziz Qardaşım,

    Qardaş Türkiyə Respublikasının milli bayramı – 29 Oktyabr Respublika Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün Türkiyə xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

    Azərbaycan ilə Türkiyəni tarixin sınaqlarından çıxmış əsl dostluq və qardaşlıq telləri bağlayır. 2021-ci ildə Sizinlə birgə imzaladığımız Şuşa Bəyannaməsi ilə ölkələrimiz arasında münasibətlər ən yüksək pilləyə – müttəfiqlik səviyyəsinə çataraq keyfiyyətcə yeni məzmun və mahiyyət kəsb etmişdir.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, qardaş Türkiyə Respublikasına və xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram".

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Türkiyə Cümhuriyyəti
    Ильхам Алиев поздравил президента Турции по случаю Дня Республики
    Ilham Aliyev congratulates President of Türkiye on Republic Day
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:42
    Foto
    Bakıda Qafqaz Media Forumu keçirilib
    Media
    12:41
    Taleh Kazımov: "AMB-nin prudensial tələbləri beynəlxalq standartlarla müqayisədə yumşaqdır"
    Maliyyə
    12:41
    "AzərEnerji" ixrac gəlirlərini 53 %-dən çox artırıb
    Energetika
    12:39
    İRİA: Startapların əsas problemlərindən biri maliyyəyə əlçatanlığın artırılmasıdır
    İKT
    12:39
    Arzu Nağıyev: Dövlət vəzifəsi şəxsi maraqların təmin edilməsi vasitəsi deyil, cəmiyyətə xidmət məsuliyyətidir
    Milli Məclis
    12:39
    Gənc Qazilər Birliyinin sədri Hacı Vəliyevin cəzası azaldılıb
    Hadisə
    12:37
    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq
    Ekologiya
    12:34
    Əli Hüseynli: Korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazası daim təkmilləşir
    Milli Məclis
    12:30
    Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti