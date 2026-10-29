Ильхам Алиев поздравил президента Турции по случаю Дня Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой брат,

Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему народу Турции самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника братской Турецкой Республики - 29 Октября - Дня Республики.

Азербайджан и Турцию связывают узы подлинной дружбы и братства, прошедшие испытания историей. С подписанием в 2021 году совместно с Вами Шушинской декларации отношения между нашими странами поднялись на самую высокую ступень – уровень союзничества и обрели качественно новое содержание и суть.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, братской Турецкой Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и процветания".