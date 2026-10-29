Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев поздравил президента Турции по случаю Дня Республики

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 11:46
    Ильхам Алиев поздравил президента Турции по случаю Дня Республики

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Мой дорогой брат,

    Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему народу Турции самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника братской Турецкой Республики - 29 Октября - Дня Республики.

    Азербайджан и Турцию связывают узы подлинной дружбы и братства, прошедшие испытания историей. С подписанием в 2021 году совместно с Вами Шушинской декларации отношения между нашими странами поднялись на самую высокую ступень – уровень союзничества и обрели качественно новое содержание и суть.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, братской Турецкой Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджано-турецкие отношения Турция
    İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Ərdoğanı təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates President of Türkiye on Republic Day
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:41
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Футбол
    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные доходы Азербайджана за 9 мес. выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    Лента новостей