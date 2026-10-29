Ильхам Алиев поздравил президента Турции по случаю Дня Республики
- 29 октября, 2026
- 11:46
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Мой дорогой брат,
Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему народу Турции самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника братской Турецкой Республики - 29 Октября - Дня Республики.
Азербайджан и Турцию связывают узы подлинной дружбы и братства, прошедшие испытания историей. С подписанием в 2021 году совместно с Вами Шушинской декларации отношения между нашими странами поднялись на самую высокую ступень – уровень союзничества и обрели качественно новое содержание и суть.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, братской Турецкой Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и процветания".