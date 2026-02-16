"Real"ın futbolçusu zədə səbəbindən 2 aya yaxın yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 19:42
    Realın futbolçusu zədə səbəbindən 2 aya yaxın yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    İspaniyanın "Real" klubunun yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqem ciddi zədə alıb.

    "Report" "The Athletic" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı ingilis futbolçu 6-8 həftə müddətində yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Bellinqem La Liqanın XXII turunda "Rayo Valyekano"ya qarşı keçirilən və Madrid təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatan görüşdə əzələsindən zədələnib.

    Klubun tibbi heyəti futbolçunun vəziyyətini nəzarətdə saxlayır və onun təxminən iki aya yaxın müddətdə komandaya kömək edə bilməyəcəyi bildirilir.

