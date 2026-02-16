Azərbaycan çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib, Rauf Məmmədov mübarizəni dayandırıb
Fərdi
- 16 fevral, 2026
- 19:01
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, tay-brek görüşlərində sensasiya qeydə alınıb.
Azərbaycan çempionatının ötənilki qalibi Rauf Məmmədov gənc şahmatçı Read Səmədova uduzaraq yarışla vidalaşıb.
Məhəmməd Muradlı favoritlərdən sayılan Eltac Səfərliyə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb. Daha bir favorit Nicat Abasov isə Aydın Süleymanlıya məğlub olaraq çempionatı tərk edib.
Qadınların yarışında Türkan Məmmədyarova tay-brekdə Nərmin Abdinovadan güclü olub. Milli komandanın üzvü Gülnar Məmmədova isə Xanım Balacayevaya qalib gələrək yarımfinala vəsiqə qazanıb.
Sabah Azərbaycan çempionatında yarımfinal görüşləri başlayacaq.
Son xəbərlər
19:23
Nazir: Kanadanın Baş naziri martın əvvəlində Hindistana səfər edəcəkDigər ölkələr
19:13
Azərbaycanda "X"ə giriş qismən bərpa olunub – YENİLƏNİBİKT
19:08
Ermənistanın 2,5 milyona yaxın vətəndaşı parlament seçkilərində səs verəcəkRegion
19:01
Azərbaycan çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib, Rauf Məmmədov mübarizəni dayandırıbFərdi
18:54
Premyer Liqa: XX turun bağlanış oyununda lider "Sabah" qələbə qazanıbFutbol
18:54
"Crocus"da terror aktı işi üzrə təqsirləndirilənlərə ömürlük həbs istənilibRegion
18:32
Sabah ilin ilk Günəş tutulması olacaqElm və təhsil
18:24
İtaliya ixracatçılarına Azərbaycanda fəaliyyəti üçün SACE-in genişləndirilmiş zəmanətləri təqdim olunacaqMaliyyə
18:11
Foto