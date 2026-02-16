Azərbaycan çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib, Rauf Məmmədov mübarizəni dayandırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fərdi
    • 16 fevral, 2026
    • 19:01
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında bütün yarımfinalçılar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, tay-brek görüşlərində sensasiya qeydə alınıb.

    Azərbaycan çempionatının ötənilki qalibi Rauf Məmmədov gənc şahmatçı Read Səmədova uduzaraq yarışla vidalaşıb.

    Məhəmməd Muradlı favoritlərdən sayılan Eltac Səfərliyə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb. Daha bir favorit Nicat Abasov isə Aydın Süleymanlıya məğlub olaraq çempionatı tərk edib.

    Qadınların yarışında Türkan Məmmədyarova tay-brekdə Nərmin Abdinovadan güclü olub. Milli komandanın üzvü Gülnar Məmmədova isə Xanım Balacayevaya qalib gələrək yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    Sabah Azərbaycan çempionatında yarımfinal görüşləri başlayacaq.

    Şahmat Azərbaycan çempionatı Rauf Məmmədov

    Bütün Xəbər Lenti