"Turan" klubu CEV Çempionlar Liqasındakı ilk oyununda qələbə qazanıb
Komanda
- 20 oktyabr, 2026
- 20:33
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"Turan"ın qadınlardan ibarət voleybol komandası CEV Çempionlar Liqasındakı ilk matçında qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Xorvatiyanın "Mladost" klubu ilə üz-üzə gələn Tovuz təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsində rəqibini 3:0 (25:20, 25:16, 25:16) hesabı ilə mğlub edib.
Qarşılaşma Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.
Qeyd edək ki, "Turan" Xorvatiya təmsilçisi ilə cavab görüşünü oktyabrın 29-da səfərdə keçirəcək.
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