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    "Turan" klubu CEV Çempionlar Liqasındakı ilk oyununda qələbə qazanıb

    Komanda
    • 20 oktyabr, 2026
    • 20:33
    Turan klubu CEV Çempionlar Liqasındakı ilk oyununda qələbə qazanıb

    "Turan"ın qadınlardan ibarət voleybol komandası CEV Çempionlar Liqasındakı ilk matçında qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Xorvatiyanın "Mladost" klubu ilə üz-üzə gələn Tovuz təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsində rəqibini 3:0 (25:20, 25:16, 25:16) hesabı ilə mğlub edib.

    Qarşılaşma Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində keçirilib.

    Qeyd edək ki, "Turan" Xorvatiya təmsilçisi ilə cavab görüşünü oktyabrın 29-da səfərdə keçirəcək.

    Turan VK CEV Çempionlar Liqası Tovuz Olimpiya Kompleksi Mladost VK
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