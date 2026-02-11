İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 18:26
    Madaqaskarda Gezani siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər həlak olub, 33 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ada dövlətin Fəlakət Risklərinin İdarə Edilməsi üzrə Milli Bürosunun məlumatında deyilir.

    Episentrdə küləyin sürəti 250 km/saata çatan siklon paytaxtdan sonra ölkənin ikinci böyük şəhəri və əsas limanı olan Tuamasinanın 80 %-dən çoxunu dağıdıb.

    Siklon artıq Madaqaskar ərazisini tərk edərək Mozambik boğazına keçib. Fəlakətdən zərər çəkənlərin sayı və dəyən ziyanın hesablanması davam edir.

    Madaqaskar siklon
    На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек

    Son xəbərlər

    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    18:26

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:22

    "OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıb

    Energetika
    18:20

    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib

    Fərdi
    18:15

    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Region
    18:12

    Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti