    На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 18:12
    На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек, еще 33 пострадали.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Национального бюро управления рисками катастроф островного государства.

    При этом отмечается, что циклон, скорость ветра в эпицентре которого доходила до 250 км/ч, разрушил более 80% города Туамасина на восточном побережье - второго по величине в стране после столицы и главного порта.

    Циклон уже покинул территорию Мадагаскара и переместился в Мозамбикский пролив. Подсчет пострадавших и ущерба от циклона продолжается.

