На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 18:12
На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек, еще 33 пострадали.
Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Национального бюро управления рисками катастроф островного государства.
При этом отмечается, что циклон, скорость ветра в эпицентре которого доходила до 250 км/ч, разрушил более 80% города Туамасина на восточном побережье - второго по величине в стране после столицы и главного порта.
Циклон уже покинул территорию Мадагаскара и переместился в Мозамбикский пролив. Подсчет пострадавших и ущерба от циклона продолжается.
