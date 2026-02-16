İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

    Hadisə
    • 16 fevral, 2026
    • 19:31
    Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

    Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Birinci Qazaxlar kəndində baş verib.

    İlkin məlumata görə, "Qazel" markalı yük maşını kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sadıqov Elçin Balağlan oğlunu vurub.

    Xəsarət alan şəxs hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Bərdə yol-nəqliyyat hadisəsi ölüm faktı
    В Барде произошло ДТП с летальным исходом

    Son xəbərlər

    19:47

    Madaqaskarda qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 59-a çatıb

    Digər ölkələr
    19:42

    "Real"ın futbolçusu zədə səbəbindən 2 aya yaxın yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    19:31

    Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

    Hadisə
    19:28
    Foto

    Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva "Qaranlıqdan sonra" adlı tədbirdə iştirak edib

    Daxili siyasət
    19:23

    Nazir: Kanadanın Baş naziri martın əvvəlində Hindistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:13

    Azərbaycanda "X"ə giriş qismən bərpa olunub – YENİLƏNİB

    İKT
    19:08

    Ermənistanın 2,5 milyona yaxın vətəndaşı parlament seçkilərində səs verəcək

    Region
    19:01

    Azərbaycan çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib, Rauf Məmmədov mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    18:54

    Premyer Liqa: XX turun bağlanış oyununda lider "Sabah" qələbə qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti