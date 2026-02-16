Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib
Hadisə
- 16 fevral, 2026
- 19:31
Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Birinci Qazaxlar kəndində baş verib.
İlkin məlumata görə, "Qazel" markalı yük maşını kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sadıqov Elçin Balağlan oğlunu vurub.
Xəsarət alan şəxs hadisə yerində dünyasını dəyişib.
