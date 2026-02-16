В Барде произошло ДТП с летальным исходом
Происшествия
- 16 февраля, 2026
- 19:44
В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в селе Биринджи Газахлар.
По предварительным данным, грузовой автомобиль марки "Газель" сбил жителя села Эльчина Садыгова (1972 г.р.).
Пострадавший скончался на месте происшествия.
