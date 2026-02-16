Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Барде произошло ДТП с летальным исходом

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 19:44
    В Барде произошло ДТП с летальным исходом

    В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в селе Биринджи Газахлар.

    По предварительным данным, грузовой автомобиль марки "Газель" сбил жителя села Эльчина Садыгова (1972 г.р.).

    Пострадавший скончался на месте происшествия.

    Барда ДТП погибший
    Bərdədə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib
