    Дональд Трамп: Операция против Ирана завершится скоро, но не на этой неделе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, однако не на текущей неделе.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Не думаю. Но это будет скоро", - отметил американский лидер, комментируя вопрос о возможном завершении военной кампании против Ирана на этой неделе.

    Напомним, что США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    01:13

    Галибаф: Сценарии Сирии и Венесуэлы в Иране не повторятся

    В регионе
    00:55

    В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу из-за ракетного пуска из Ирана

    Другие страны
    00:21

    СМИ: Аббас Арагчи и Стивен Уиткофф возобновили прямые контакты

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане отмечают Илахыр чершенбе — последний вторник перед Новрузом

    Внутренняя политика
    23:49

    Отель в центре Багдада атакован беспилотниками

    Другие страны
    23:37

    Дональд Трамп заявил о переговорах по коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    23:28

    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

    Другие страны
    23:14

    При ударах США и Израиля по центру Ирана погибли четыре человека

    В регионе
