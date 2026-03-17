Дональд Трамп: Операция против Ирана завершится скоро, но не на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, однако не на текущей неделе.

Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Не думаю. Но это будет скоро", - отметил американский лидер, комментируя вопрос о возможном завершении военной кампании против Ирана на этой неделе.

Напомним, что США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.