İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 17 mart, 2026
    • 04:35
    Tramp: İrana qarşı əməliyyat tezliklə başa çatacaq, amma bu həftə yox

    Prezident Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatının bu həftə yox, amma tezliklə başa çatacağını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən verib.

    "Düşünmürəm. Amma bu tezliklə olacaq", - Amerika lideri İrana qarşı hərbi kampaniyanın bu həftə mümkün yekunlaşması ilə bağlı suala şərhində bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib.

    Дональд Трамп: Операция против Ирана завершится скоро, но не на этой неделе

