В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу из-за ракетного пуска из Ирана

В центральной части Израиля объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Как передает Report, сирены прозвучали, в том числе, в Тель-Авиве и его окрестностях.

По данным СМИ, в небе над городом были видны следы ракет и противоракет системы перехвата.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана.

Отмечается, что это первая воздушная тревога в районе Тель-Авива более чем за 10 часов.