В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу из-за ракетного пуска из Ирана
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 00:55
В центральной части Израиля объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Как передает Report, сирены прозвучали, в том числе, в Тель-Авиве и его окрестностях.
По данным СМИ, в небе над городом были видны следы ракет и противоракет системы перехвата.
Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана.
Отмечается, что это первая воздушная тревога в районе Тель-Авива более чем за 10 часов.
Последние новости
23:10