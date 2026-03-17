İrandan raket atəşinə görə Təl-Əvivdə hava hücumu xəbərdarlığı edilib
17 mart, 2026
04:08
Raket təhlükəsi səbəbindən İsrailin mərkəzində hava hücumu xəbərdarlığı edilib.
"Report" xəbər verir ki, sirenlər, o cümlədən Təl-Əviv və ətraf ərazilərdə səslənib.
Mətbuatın məlumatına görə, şəhərin səmasında raketlərin və raket əleyhinə sistemin izləri görünüb.
Az müddət əvvəl İsrailin Müdafiə Ordusu İrandan daha bir raket hücumu barədə məlumat verib.
Bu, 10 saatdan çox müddətdə Təl-Əviv ərazisində ilk hava hücumu xəbərdarlığıdır.
04:35
Tramp: İrana qarşı əməliyyat tezliklə başa çatacaq, amma bu həftə yoxDigər ölkələr
04:08
İrandan raket atəşinə görə Təl-Əvivdə hava hücumu xəbərdarlığı edilibDigər ölkələr
03:49
Bağdadın mərkəzində otelə dron hücumu olubDigər ölkələr
03:28
Tramp: Hörmüz boğazında gəmiçiliyin qorunması üçün koalisiya barədə danışıqlar aparılırDigər ölkələr
03:13
Slovakiya Ukraynaya qəza enerji təchizatını dayandırırDigər ölkələr
02:56
ABŞ və İsrailin İranın mərkəzinə zərbələri nəticəsində dörd nəfər həlak olubRegion
02:41
Gürcüstanda "Kəşfiyyat orqanı haqqında" Qanuna dəyişikliklər hazırlanırRegion
02:13
Foto
ABŞ-də azərbaycanlı icması Novruz bayramını qeyd edibXarici siyasət
02:05