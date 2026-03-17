В Грузии подготовлены поправки в закон о разведывательной службе

В Грузии подготовлены изменения в закон "О разведывательной службе".

Как сообщает местное бюро Report, парламент начнет обсуждение соответствующего законопроекта уже завтра. Документ сначала будет рассмотрен в Комитете по обороне в первом чтении.

Согласно проекту, планируется более четко разграничить полномочия, которые руководитель разведывательной службы осуществляет напрямую, и те, которые реализуются по согласованию с главой Государственной службы безопасности Грузии.

Кроме того, законопроект предусматривает снижение требований к стажу работы для назначения на руководящие должности в оперативных и аналитических подразделениях разведывательного органа. В частности, вместо двух лет необходимого опыта по соответствующему профилю будет достаточно одного года.