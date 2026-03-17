Посольство Азербайджана организовало праздник Новруз для диаспоры в США

В штате Мэриленд по инициативе посольства Азербайджана в США состоялось праздничное мероприятие по случаю Новруза для азербайджанской общины, проживающей в Соединенных Штатах.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры, иностранные гости, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в США.

Праздничная программа началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Затем советник посольства Вюсаля Мехдиева отметила, что Новруз является одной из самых древних и красивых традиций азербайджанского народа. По ее словам, этот праздник имеет особое значение для объединения азербайджанской общины, проживающей в США.

Она подчеркнула, что подобные мероприятия играют важную роль в сохранении национально-духовных ценностей, укреплении солидарности внутри общины и популяризации азербайджанской культуры.

Советник также отметила важность участия в подобных мероприятиях детей и молодежи, подчеркнув, что знакомство с национальными традициями и культурным наследием способствует передаче этих ценностей будущим поколениям. От имени посольства она поздравила участников с праздником Новруз и пожелала им благополучия.

В художественной части программы юные представители азербайджанской общины исполнили танцы "Нялбяки", "Узундере", "Бизим Вэтэн" и "Яллы".

Кроме того, молодые исполнители сыграли на фортепиано произведения "Аман айрылык", "Сары гялин", "Губанын аг алмасы", "Интизар", "Назенде севгилим", "Чырпынырды Кара дениз" и "Ай Лачын".

В завершение мероприятия гостям были представлены блюда национальной кухни Азербайджана.