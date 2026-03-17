Президент США допустил перенос визита в Китай из-за операции против Ирана
- 17 марта, 2026
- 03:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай, запланированный на конец марта - начало апреля, может быть отложен из-за военной операции против Ирана.
Как передает Report, об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Я не знаю, мы прямо сейчас работаем над этим", - сказал Трамп, комментируя возможность проведения поездки в ранее запланированные сроки.
По словам американского лидера, этот вопрос обсуждается с китайской стороной.
"Я бы очень хотел посетить Китай. Но из-за войны я хочу быть здесь, считаю, что должен находиться здесь", - отметил он.
Президент США добавил, что Вашингтон уже обратился с просьбой перенести визит примерно на месяц.
"Я с нетерпением жду поездки туда. У нас очень хорошие отношения", - подчеркнул Трамп, говоря о Китае.