Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Президент США допустил перенос визита в Китай из-за операции против Ирана

    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 03:12
    Президент США допустил перенос визита в Китай из-за операции против Ирана

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай, запланированный на конец марта - начало апреля, может быть отложен из-за военной операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Я не знаю, мы прямо сейчас работаем над этим", - сказал Трамп, комментируя возможность проведения поездки в ранее запланированные сроки.

    По словам американского лидера, этот вопрос обсуждается с китайской стороной.

    "Я бы очень хотел посетить Китай. Но из-за войны я хочу быть здесь, считаю, что должен находиться здесь", - отметил он.

    Президент США добавил, что Вашингтон уже обратился с просьбой перенести визит примерно на месяц.

    "Я с нетерпением жду поездки туда. У нас очень хорошие отношения", - подчеркнул Трамп, говоря о Китае.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

