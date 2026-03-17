ABŞ Prezidenti İrana qarşı əməliyyata görə Çinə səfərinin təxirə salınacağını güman edir

    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    17 mart, 2026
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp martın sonu və ya aprelin əvvəlində Çinə planlaşdırılan səfərinin İrana qarşı hərbi əməliyyat səbəbindən təxirə salına biləcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Bilmirəm, hazırda bunun üzərində işləyirik", - Tramp səfərin planlaşdırıldığından erkən baş tutması ehtimalını şərh edərkən bildirib.

    ABŞ liderinin sözlərinə görə, məsələ Çin tərəfi ilə müzakirə olunur.

    "Çinə səfər etməyi çox istərdim. Amma müharibə səbəbindən burada olmaq istəyirəm və düşünürəm ki, burada olmalıyam", - o qeyd edib.

    ABŞ Prezidenti əlavə edib ki, Vaşinqton artıq səfərin təxminən bir ay təxirə salınmasını istəyib.

    "Ora getməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var", - Tramp Çindən danışarkən vurğulayıb.

    Президент США допустил перенос визита в Китай из-за операции против Ирана

    Digər ölkələr
    04:35

    Tramp: İrana qarşı əməliyyat tezliklə başa çatacaq, amma bu həftə yox

    Digər ölkələr
    04:08

    İrandan raket atəşinə görə Təl-Əvivdə hava hücumu xəbərdarlığı edilib

    Digər ölkələr
    03:49

    Bağdadın mərkəzində otelə dron hücumu olub

    Digər ölkələr
    03:28

    Tramp: Hörmüz boğazında gəmiçiliyin qorunması üçün koalisiya barədə danışıqlar aparılır

    Digər ölkələr
    03:13

    Slovakiya Ukraynaya qəza enerji təchizatını dayandırır

    Digər ölkələr
    02:56

    ABŞ və İsrailin İranın mərkəzinə zərbələri nəticəsində dörd nəfər həlak olub

    Region
    02:41

    Gürcüstanda "Kəşfiyyat orqanı haqqında" Qanuna dəyişikliklər hazırlanır

    Region
    02:13
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlı icması Novruz bayramını qeyd edib

    Xarici siyasət
