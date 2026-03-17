Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Дональд Трамп заявил, что Иран намерен создать и применить ядерное оружие

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится не только разработать, но и применить ядерное оружие.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

    По словам американского лидера, Тегеран мог бы получить ядерный боезаряд в течение месяца, если бы не удары США по иранским ядерным объектам.

    "У них был бы ядерный боезаряд в течение месяца, если брать за точку отсчета эту бомбардировку. И они бы применили его сначала по Израилю, а затем по остальному Ближнему Востоку", - заявил Трамп.

    Он напомнил об ударах США, нанесенных 22 июня 2025 года по ядерным объектам Ирана в Исфахане, Натанзе и Фордо. По мнению Трампа, без этих действий Тегеран был бы готов "взорвать Ближний Восток".

    "А потом они бы пришли за нами", - добавил президент США.

    Между тем иранские власти неоднократно заявляли, что страна не стремится создать ядерное оружие. Ранее The New York Times сообщала, что западные спецслужбы не располагают подтверждениями разработки Тегераном ядерного вооружения. Кроме того, с 2003 года в Иране действует фетва прежнего верховного лидера страны Али Хаменеи, запрещающая производство ядерного оружия.

    Также Трамп назвал "блестящим генералом" командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, ликвидированного США в 2020 году.

    "Он был жестоким, ужасным человеком, но блестящим генералом", - сказал американский лидер.

    По словам Трампа, Сулеймани якобы планировал уничтожить пять американских военных баз. Президент США также заявил, что иранские власти так и не смогли найти ему равноценную замену.

