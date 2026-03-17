    Ираклий Кобахидзе: Грузия постоянно находится в режиме защиты от провокаций

    Ираклий Кобахидзе: Грузия постоянно находится в режиме защиты от провокаций

    Грузия постоянно действует в режиме защиты от провокаций.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, власти страны вынуждены постоянно работать в оборонительном режиме, чтобы предотвратить возможные провокации.

    Выступая в дебатах на телеканале "Rustavi 2", премьер отметил, что некоторые политические силы пытаются усилить поляризацию в стране, а этот процесс также получает поддержку извне.

    Кобахидзе подчеркнул, что правительство предпринимает меры для предотвращения провокаций, направленных как против государства, так и против церкви. По его словам, на Грузию оказывалось серьезное давление, в том числе звучали призывы втянуть страну в войну и ввести санкции.

    Премьер также отметил, что некоторые международные решения были несправедливы по отношению к Грузии.

    Несмотря на это, Кобахидзе подчеркнул, что страна продолжает развиваться в экономическом и политическом плане и укрепляет свой суверенитет.

    "Добиться успеха в таких условиях непросто, однако нам удается сохранить мир и стабильность", - добавил премьер-министр.

    Ираклий Кобахидзе Внутренняя политика Грузии
    İrakli Kobaxidze: Gürcüstan daim təxribatlara qarşı müdafiə rejimindədir
    Ираклий Кобахидзе: Грузия постоянно находится в режиме защиты от провокаций

