Ираклий Кобахидзе: Грузия постоянно находится в режиме защиты от провокаций
- 17 марта, 2026
- 02:21
Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, власти страны вынуждены постоянно работать в оборонительном режиме, чтобы предотвратить возможные провокации.
Выступая в дебатах на телеканале "Rustavi 2", премьер отметил, что некоторые политические силы пытаются усилить поляризацию в стране, а этот процесс также получает поддержку извне.
Кобахидзе подчеркнул, что правительство предпринимает меры для предотвращения провокаций, направленных как против государства, так и против церкви. По его словам, на Грузию оказывалось серьезное давление, в том числе звучали призывы втянуть страну в войну и ввести санкции.
Премьер также отметил, что некоторые международные решения были несправедливы по отношению к Грузии.
Несмотря на это, Кобахидзе подчеркнул, что страна продолжает развиваться в экономическом и политическом плане и укрепляет свой суверенитет.
"Добиться успеха в таких условиях непросто, однако нам удается сохранить мир и стабильность", - добавил премьер-министр.