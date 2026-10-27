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    Наргис Вик: В Азербайджане растет спрос на оборудование для пищевой переработки

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 09:50
    Наргис Вик: В Азербайджане растет спрос на оборудование для пищевой переработки

    Германия отмечает растущий спрос на современные технологии и оборудование для переработки фруктов, овощей, мясной, молочной и зерновой продукции в Азербайджане, а также на инновационные решения в области охлаждения, хранения, розлива и упаковки.

    Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на Германо-азербайджанской бизнес-конференции в Баку.

    Она подчеркнула, что пищевая отрасль Азербайджана переживает активное развитие, а потенциал для роста продолжает расширяться.

    "Диверсификация экономики является стратегическим приоритетом для Азербайджана. Сельскохозяйственный сектор и пищевая промышленность играют ключевую роль в этой трансформации. Азербайджан располагает многообразной аграрной базой, благоприятными природными условиями и стремлением к укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта. Перспективы заключаются не только в увеличении объемов производства. Речь идет о формировании большей добавленной стоимости непосредственно в Азербайджане", - добавила Н. Вик.

    Глава AHK Azerbaijan уточнила, что это подразумевает локальную переработку сырья, повышение производительности, улучшение качества продукции и снижение потерь.

    "Немецкие решения также способны содействовать обеспечению безопасности продуктов питания, прослеживаемости цепочек поставок и прохождению международной сертификации. Это крайне важно для компаний, нацеленных на выход на зарубежные рынки. Азербайджан обладает амбициями, немецкие компании предлагают технологии, экспертизу и долгосрочную приверженность сотрудничеству. Все это формирует надежный фундамент для устойчивого взаимовыгодного партнерства", - добавила Н. Вик.

    Наргис Вик Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) Германо-азербайджанская бизнес-конференция
    Narqis Vik: "Azərbaycanda qida emalı avadanlıqlarına tələbat artır"
    Nargis Wieck: Demand for food processing equipment growing in Azerbaijan
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