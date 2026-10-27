İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Narqis Vik: "Azərbaycanda qida emalı avadanlıqlarına tələbat artır"

    Biznes
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:54
    Narqis Vik: Azərbaycanda qida emalı avadanlıqlarına tələbat artır

    Almaniya Azərbaycanda meyvə, tərəvəz, ət, süd və taxıl emalı üçün müasir texnologiyalara və avadanlıqlara, eləcə də soyutma, saxlama və qablaşdırma sahələrində qabaqcıl həllərə artan tələbatı qeyd edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniya-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının ("AHK Azerbaijan") icraçı direktoru Narqis Vik Bakıda keçirilən Almaniya-Azərbaycan biznes-konfransında bildirib.

    O vurğulayıb ki, Azərbaycanın qida sənayesi fəal inkişaf dövrünü yaşayır və böyümə potensialı genişlənməkdə davam edir: "İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi Azərbaycan üçün strateji prioritetdir. Kənd təsərrüfatı sektoru və qida sənayesi bu transformasiyada əsas rol oynayır. Azərbaycan çoxşaxəli aqrar bazaya, əlverişli təbii şəraitə, habelə ərzaq təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək və ixracı artırmaq əzminə malikdir. Perspektivlər yalnız istehsal həcminin artırılmasından ibarət deyil. Söhbət bilavasitə Azərbaycanda daha çox əlavə dəyərin formalaşdırılmasından gedir".

    "AHK Azerbaijan"ın rəhbəri dəqiqləşdirib ki, bu, xammalın yerli emalını, məhsuldarlığın artırılmasını, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını və itkilərin azaldılmasını nəzərdə tutur:

    "Alman həlləri həmçinin qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, təchizat zəncirlərinin izlənilə bilməsinə və beynəlxalq sertifikatlaşdırmadan keçməyə kömək edə bilər. Bu, xarici bazarlara çıxmağı hədəfləyən şirkətlər üçün son dərəcə vacibdir. Azərbaycanın ambisiyaları var, alman şirkətləri isə texnologiyalar, ekspertiza və əməkdaşlığa uzunmüddətli sadiqlik təklif edir. Bütün bunlar davamlı, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq üçün etibarlı təməl formalaşdırır".

    Narqis Vik Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası (AHK Azerbaijan)
    Наргис Вик: В Азербайджане растет спрос на оборудование для пищевой переработки
    Nargis Wieck: Demand for food processing equipment growing in Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:28
    "Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" keçirilib
    Fərdi
    10:28
    İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdır
    Daxili siyasət
    10:27
    XİN Sent-Vinsent və Qrenadin xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    10:25
    Tolqa Çeltekligil: "Azərbaycan idxal məhsullarını yerli istehsalla əvəz edə bilər"
    Biznes
    10:23
    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu
    Xarici siyasət
    10:20
    İlham Əliyev: Müharibəni başlamaq asandır, amma bitirmək çətindir
    Daxili siyasət
    10:20
    Azərbaycanın 5 cüdoçusu Asiya Kubokunda iştirak edəcək
    Fərdi
    10:20
    Foto
    Bakıda yeni park salınır
    Daxili siyasət
    10:17
    Bakıda ilk dəfə beynəlxalq etik haker konfransı keçirilir
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti