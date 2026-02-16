İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Crocus"da terror aktı işi üzrə təqsirləndirilənlərə ömürlük həbs istənilib

    Region
    • 16 fevral, 2026
    • 18:54
    Crocusda terror aktı işi üzrə təqsirləndirilənlərə ömürlük həbs istənilib

    Moskva Şəhər Məhkəməsində keçirilən prosesdə prokuror "Crocus City Hall" konsert zalında törədilmiş terror aktının icraçılarının ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini və onların cəzalarını xüsusi rejimli koloniyada çəkməsini tələb edib.

    "Report"un RBK-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə 127 zərərçəkmişin maraqlarını təmsil edən vəkil Lyudmila Ayvar bildirib.

    Qeyd edək ki, Şəmsidin Fəriduni, Dalercon Mirzoyev, Məhəmmədsobir Fayzov və Saidakrami Racabalizoda terrorçuluq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə təlim keçməkdə (CM-in 205.3-cü maddəsi), qanunsuz silah dövriyyəsində (CM-in 222-ci maddəsinin 4-cü hissəsi), terror təşkilatının fəaliyyətində iştirak etməkdə (CM-in 205.5-ci maddəsinin 2-ci hissəsi) və terror aktı törətməkdə (CM-in 205-ci maddəsinin 3-cü hissəsi) ittiham olunurlar.

    Ayvar əlavə edib ki, zərərçəkmişlərin müdafiəsi terror aktının bilavasitə icraçıları və onlarla əlbir olan şəxslər üçün maksimum sərt cəzanın verilməsində israrlıdır.

    Crocus City Hall terror
    Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненное наказание

    Son xəbərlər

    19:23

    Nazir: Kanadanın Baş naziri martın əvvəlində Hindistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:13

    Azərbaycanda "X"ə giriş qismən bərpa olunub – YENİLƏNİB

    İKT
    19:08

    Ermənistanın 2,5 milyona yaxın vətəndaşı parlament seçkilərində səs verəcək

    Region
    19:01

    Azərbaycan çempionatında yarımfinalçılar müəyyənləşib, Rauf Məmmədov mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    18:54

    Premyer Liqa: XX turun bağlanış oyununda lider "Sabah" qələbə qazanıb

    Futbol
    18:54

    "Crocus"da terror aktı işi üzrə təqsirləndirilənlərə ömürlük həbs istənilib

    Region
    18:32

    Sabah ilin ilk Günəş tutulması olacaq

    Elm və təhsil
    18:24

    İtaliya ixracatçılarına Azərbaycanda fəaliyyəti üçün SACE-in genişləndirilmiş zəmanətləri təqdim olunacaq

    Maliyyə
    18:11
    Foto

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk dəfə FIBA Çempionlar Kubokuna qatılacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti