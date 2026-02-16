Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненное наказание

    Обвиняемым по делу о теракте в Крокусе запросили пожизненное наказание

    На прениях в Московском городском суде прокурор запросил приговорить исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

    Отметим, что Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК).

    Защита потерпевших настаивает на максимально суровом наказании для непосредственных исполнителей теракта и их соучастников, добавила Айвар.

    Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" в российской столице произошел 22 марта 2024 года. В здание, где должен был состояться концерт группы "Пикник", ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

    "Crocus"da terror aktı işi üzrə təqsirləndirilənlərə ömürlük həbs istənilib
