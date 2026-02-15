В Нахчыване в экзамене по приему в магистратуру приняли участие 542 бакалавра

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня в Нахчыванской Автономной Республике экзамен по приему в магистратуру.

Как сообщает местное бюро Report, экзамен был организован в двух зданиях, и в нем в общей сложности приняли участие 542 бакалавра.

Процесс контролировали 6 руководителей экзамена и 56 наблюдателей.

Отметим, что экзамен начался в 11:00.