    В Нахчыване в экзамене по приему в магистратуру приняли участие 542 бакалавра

    Наука и образование
    • 15 февраля, 2026
    • 15:44
    В Нахчыване в экзамене по приему в магистратуру приняли участие 542 бакалавра

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня в Нахчыванской Автономной Республике экзамен по приему в магистратуру.

    Как сообщает местное бюро Report, экзамен был организован в двух зданиях, и в нем в общей сложности приняли участие 542 бакалавра.

    Процесс контролировали 6 руководителей экзамена и 56 наблюдателей.

    Отметим, что экзамен начался в 11:00.

    Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edib
