В Нахчыване в экзамене по приему в магистратуру приняли участие 542 бакалавра
Наука и образование
- 15 февраля, 2026
- 15:44
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел сегодня в Нахчыванской Автономной Республике экзамен по приему в магистратуру.
Как сообщает местное бюро Report, экзамен был организован в двух зданиях, и в нем в общей сложности приняли участие 542 бакалавра.
Процесс контролировали 6 руководителей экзамена и 56 наблюдателей.
Отметим, что экзамен начался в 11:00.
Последние новости
16:12
Мировые производители потеряли $65 млрд из-за отказа выпускать электроавтоПромышленность
16:09
Завтра погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
16:08
Президент Азербайджана посетил в Белграде памятник общенациональному лидеруВнешняя политика
16:01
Началась встреча между президентами Азербайджана и Сербии в формате один на одинВнешняя политика
15:57
В Мозамбике из-за циклона "Гезани" погибли четыре человекаДругие страны
15:50
WUF13: Принципы доступности рассматриваются как один из главных приоритетовВнешняя политика
15:44
В Нахчыване в экзамене по приему в магистратуру приняли участие 542 бакалавраНаука и образование
15:44
Видео
В Сербии состоялась официальная церемония встречи президента АзербайджанаВнешняя политика
15:37